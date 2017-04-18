Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Бежавшие в Россию беркутовцы опубликовали видеозаявление
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
СМИ: Кинг назвал Трампа "куриным помётом" и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
09:41 (мск), источник: КрымPress

Врио губернатора Севастополя представит в Заксобрании города публичный отчет

Сегодня — сессия Заксобрания Севастополя. Сегодня врио губернатора Севастополя представит в Заксобрании города публичный отчет о результатах деятельности правительства Севастополя за 2016 год.

Источник: КрымPress

Пресс-служба правительства также сообщает, что кроме отчета, Д. Овсянников выступит с презентацией итогового проекта Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года. Указанный документ вносится на рассмотрение Законодательного Собрания в виде законопроекта.

Как уже сообщалось, в разработке и корректировке Стратегии развития Севастополя приняли участие отраслевые эксперты и лидеры общественного мнения города, депутаты Законодательного собрания, представители правительства, предпринимательского сообщества. Обсуждение и доработка Стратегии в формате экспертных круглых столов проходили в несколько этапов в течение февраля-марта 2017 года, — говорится в сообщении пресс-службы. Пленарное заседание шестой сессии Законодательного Собрания города Севастополя начнется в 14.00.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Крым может провалить курортный сезон, если
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь