Врио губернатора Севастополя представит в Заксобрании города публичный отчет

П ресс-служба правительства также сообщает, что кроме отчета, Д. Овсянников выступит с презентацией итогового проекта Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года. Указанный документ вносится на рассмотрение Законодательного Собрания в виде законопроекта.

Как уже сообщалось, в разработке и корректировке Стратегии развития Севастополя приняли участие отраслевые эксперты и лидеры общественного мнения города, депутаты Законодательного собрания, представители правительства, предпринимательского сообщества. Обсуждение и доработка Стратегии в формате экспертных круглых столов проходили в несколько этапов в течение февраля-марта 2017 года, — говорится в сообщении пресс-службы. Пленарное заседание шестой сессии Законодательного Собрания города Севастополя начнется в 14.00.