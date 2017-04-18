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10:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Небольшие автопарки обнаружились во владении некоторых хабаровских единороссов

Парламентарии региона обнародовали декларации о доходах и зарегистрированном имуществе.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Больше всего среди депутатов Хабаровского края задекларировали Владимир Карпов и Владимир Иванов. Об этом можно сделать вывод из декларации о доходах имуществе краевых избранников народа за 2016 год, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Закдумы региона.

Ежегодно депутаты региона отчитываются о доходах и имуществе, находящемся в собственности и пользовании. Согласно последней декларации, больше всего средств передвижения у парламентариев Владимира Карпова и Владимира Иванова. Первый владеет следующими транспортными средствами: два «Ниссан Патрол» «Митсубиcи», «Лексус ЛХ 570», грузовые автомобили ЗИЛ 131, КАМАЗ 65115, «Митсубиси Кантер», «Ниссан Атлас», лодка, прицеп для перевозки груза МЗСА 817711 и гусеничный снегоболотоход ГАЗ 34039−32. У его коллеги Владимира Иванова во владении находится легковой автомобиль «Тойота Лэнд Крузер», грузовые автомобили «Мазда Титан», два Митсубиши Кантера, два «Хино Рейнджера», «Исузу Эльф», снегоход «Буран»; бульдозер «Коматсу Д20Р», маломерное судно «Гладиатор», лодка «Крым».

наиболее популярной маркой автомобилей среди парламентариев и их семей стала «Тойота». Машиной производства популярной японской компании владеют Владимир Михалев, Егор Калинин и его супруга, Виктор Постников, Вячеслав Фургал Сергей Безденежных, Константин Ковальчук, и Александр Ткач. Кроме того, на «Тойотах» ездят супруги Ирины Беловой, Елены Ларионовой, Валерия Постельника, Владимира Иванова и Татьяны Новак. Чаще всего парламентарии и их вторые половинки выбирают модель «Лэнд Крузер Прадо».

Выбор в пользу отечественных автомобилей сделали только четверо смелых: Валерий Постельник (МАЗ 5334), Владимир Михалев (ВАЗ-2121 Нива), Сергей Бочаров (ВАЗ 21063), Владимир Карпов (ЗИЛ 131; КАМАЗ 65115;).

Более чем одним средством передвижения владеют в семьях Симигина, Постельника, Михалева, Калинина, Ларионовой, Постникова, Фургала, Петра Бойчука, Сергея Бочарова, Александра Добровольского, Владимира Иванова, Владимира Карпова и Татьяны Новак.

Заметим, что при этом первые лица Закдумы — Сергей Луговской и Юрий Матвеев официально не владеют транспортными средствами. Если верить декларации, то парламентариев на работу отвозят жены за рулем «Фольксвагена Туарега» и «Субару Трибека» соответственно.

Кроме них, в декларации не указали автомобилей еще четырнадцать депутатов, в том числе Валентина Мешкова, Ирина Штепа, Елена Грешнякова, Сергей Иванченко, Татьяна Новак, Виктор Тагунов и Виктор Чудов.

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