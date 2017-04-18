Выборы мэра Омска могут перенести на осень
Завтра, 19 апреля, Горсовет определит судьбу выборов градоначальника.
Завтра, 19 апреля, Горсовет определит судьбу выборов градоначальника.
Сегодня, 18 апреля, с выборов мэра Омска снялся последний кандидат, 30-летний предприниматель Андрей Ерошевич.
В итоге завтра, 19 апреля, Горсовет, согласно регламенту, будет решать дальнейшую судьбу выборов мэра.
По неофициальным данным, выборы могут перенести на осень.
— Велика вероятность, что мэра Омска изберут осенью новым составом Горсовета. Хотя, возможно депутаты гордоского парламента проголосуют завтра за назначение новых выборов через 20 дей, — пояснил анонимный собеседник Om1.ru.
Напомним, что кандидат № 1 на должность мэра
Вчера, 17 апреля, Следком России возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребение должностными полномочиями» на строительстве «Эрмитажа-Сибирь». Вчера же министр труда и соцразвития Владимир Куприянов отказался от поста градоначальника, также с формулировкой «по состоянию здоровья».