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09:18 (мск), источник: Om1.ru

Выборы мэра Омска могут перенести на осень

Завтра, 19 апреля, Горсовет определит судьбу выборов градоначальника.

Источник: Reuters

Сегодня, 18 апреля, с выборов мэра Омска снялся последний кандидат, 30-летний предприниматель Андрей Ерошевич.

В итоге завтра, 19 апреля, Горсовет, согласно регламенту, будет решать дальнейшую судьбу выборов мэра.

По неофициальным данным, выборы могут перенести на осень.

— Велика вероятность, что мэра Омска изберут осенью новым составом Горсовета. Хотя, возможно депутаты гордоского парламента проголосуют завтра за назначение новых выборов через 20 дей, — пояснил анонимный собеседник Om1.ru.

Напомним, что кандидат № 1 на должность мэра вице-губернатор Станислав Гребенщиков отозвал документы первым, 13 апреля, сославшись на нездоровье.

Вчера, 17 апреля, Следком России возбудил уголовное дело по статье «Злоупотребение должностными полномочиями» на строительстве «Эрмитажа-Сибирь». Вчера же министр труда и соцразвития Владимир Куприянов отказался от поста градоначальника, также с формулировкой «по состоянию здоровья».

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