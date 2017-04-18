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09:12 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре сетевиков будут наказывать за вскрытие отремонтированных улиц

Ресурсоснабжающие организациии Самары должны использовать методы горизонтальной прокладки сетей без разрушения асфальтобетонного покрытия, либо согласовывать работы на сетях с дорожными работами.

В понедельник, 17 апреля, власти Самары обсудили на рабочем совещании вопросы взаимодействия с сетевыми компаниями при ремонте объектов улично-дорожной сети в целях недопущения вскрытия свежеотремонтированного дорожного полотна, которое ресурсоснабжающие организации зачастую проводят при выполнении работ по перекладке инженерных коммуникаций либо устранению аварийных ситуаций, сообщает администрация областного центра.

По словам директора МП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергея Зинковского, для организации эффективной, слаженной работы в этом направлении предпринимается целый комплекс мер. Так, с 2016 года департамент городского хозяйства и экологии заблаговременно направляет всем ресурсоснабжающим организациям уведомления о согласовании работ на сетях с работами по ремонту объектов улично-дорожной сети. Компаниям, проигнорировавшим согласование работ, ГАТИ не выдает разрешения на вскрытия нового дорожного полотна. Сетевикам предлагается использовать методы горизонтальной прокладки сетей без разрушения асфальтобетонного покрытия. В 2016 году таким образом были проведены работы на улице Георгия Димитрова, а также в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской и Ярмарочной.

Как отметил директор ОАО «Предприятие тепловых сетей» Александр Дятлов, синхронизация планов позволяет оперативно корректировать сроки проведения работ по ремонту и перекладке подземных коммуникаций, а также снизить их стоимость. В 2017 году ПТС, подстраиваясь под графики дорожного ремонта, проведет работы по перекладке сетей на более чем 20 объектах.

К организациям, которые проводят вскрытие нового дорожного полотна без соответствующего разрешения, применяются серьезные штрафные санкции. Они за собственный счет восстанавливают покрытие, проводят работы по благоустройству на большей площади, чем само вскрытие.

Глава Самары Олег Фурсов подчеркнул, что в случае повторного вскрытия обновленных объектов улично-дорожной сети, меры, принимаемые в отношении нарушителей, будут ужесточаться.

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