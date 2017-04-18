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10:16 (мск), источник: ИА REGNUM

В Восточном ВО состоялось учение «Аллигаторов» и «Терминаторов»

На летно-тактических учениях в Хабаровском крае вертолеты провели условное десантирование.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) армейской авиации Восточного военного округа (ВВО). Экипажи совершили полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов, сообщили в Минобороны РФ.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, а также выполнили упражнение — полет по маршруту в заданный район.

В завершении ЛТУ вертолетчики выполнили практические стрельбы по имитирующим огневые точки условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2017 года на полигоне «Цугол» (Забайкальский край) прошли тактические учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой.

В середине марта на специализированном полигоне «Телемба», дислоцированном в Республике Бурятия, прошло крупномасштабное учение войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа.

Кроме того, в начале марта российские войска противовоздушной обороны (ПВО) провели крупномасштабные учения на пяти полигонах в ВВО — в Бурятии, на Сахалине, в Амурской области и Приморье.

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