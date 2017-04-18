В Восточном ВО состоялось учение «Аллигаторов» и «Терминаторов»
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В Хабаровском крае состоялось
Также в ходе совместных
Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, а также выполнили упражнение — полет по маршруту в заданный район.
В завершении ЛТУ вертолетчики выполнили практические стрельбы по имитирующим огневые точки условного противника.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2017 года на полигоне «Цугол» (Забайкальский край) прошли тактические учения подразделений артиллерии с боевой стрельбой.
В середине марта на специализированном полигоне «Телемба», дислоцированном в Республике Бурятия, прошло крупномасштабное учение войск противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа.
Кроме того, в начале марта российские войска противовоздушной обороны (ПВО) провели крупномасштабные учения на пяти полигонах в ВВО — в Бурятии, на Сахалине, в Амурской области и Приморье.