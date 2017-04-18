Члены Совета Федерации от Волгоградской области Попова и Лебедева отчитались о доходах

Елена Попова заработала четыре миллиона 67 тысяч 114 рублей 76 копеек. Елена Попова имеет в собственности земельный участок для строительства индивидуального жилого дома, и доли в двух квартирах — 1/5 и ½. На сенатора зарегистрирована иномарка Hyundai IX-35.

Муж сенатора заработал за год три миллиона 122 тысячи 726 рублей 69 копеек. В его собственности дачный земельный участок, доли в квартирах в размере 1/5 и ½, здание автомастерской и нежилое здание, также супруг сенатора хозяин двух участков для строительства гаражей и автостоянок. В собственности супруга две Audi — 80 и А4.

Еще у семьи Елены Поповой находится в собственности земельный участок для строительства дома и квартира.

Татьяна Лебедева заработала пять миллионов 375 103 рубля 76 копеек за год. Сенатор вместе с супругом владеют земельным участком и домом в Эстонии, участком для дачного строительства и жилым домом в России. Также Лебедева владеет гектаром земли для строительства жилого дома и квартирой, в которой проживает вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

Лебедева — хозяйка двух квартир в России и просторной квартиры площадью 100 квадратных метров в Португалии. Это совместная собственность супругов.

Супруг сенатора заработал за год 749 тысяч 938 рублей 34 копейки. Он хозяин трех квартир. Еще одной квартирой владеет супруг и двое несовершеннолетних детей.

Татьяна Лебедева владеет автомобилями BMW X3, Mercedes C-230 и Toyota Land Cruiser 200.