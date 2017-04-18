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09:49 (мск), источник: Nakanune.ru

Ярослав Замычкин стал новым замглавы Управления внутренней политики

Глава Администрации президента России Антон Вайно подписал распоряжение о назначении референта управления главы государства по внутренней политике (УВП) Ярослава Замычкина заместителем главы УВП.

Как сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на неназванный источник, новый замглавы УВП давно работает в управлении, что, по мнению собеседника, «уже говорит о его системности и эффективности».

«Ещё со времен Игоря Удовиченко (замглавы УВП до середины 2012 года, — прим.) Замычкин обеспечивал коммуникацию между кураторами территорий и руководством управления, а в последнее время он во многом тянул и функционал заместителя руководителя. Так что это назначение вполне логичное», — сообщил источник.

Этим назначением перестановки в Управлении внутренней политики не ограничились: произошло сразу несколько кадровых перестановок в один день.

Так, аналогичным распоряжением на должность референта УВП был назначен Денис Степанюк, занимавший должность начальника департамента по взаимодействию с Федеральным собранием.

Ещё одним референтом УВП был назначен Алексей Семёнов, ранее занимавший должность помощника полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

Также был назначен начальник департамента по взаимодействию с Уральским и Приволжским регионами — эту должность займёт Санал Бадмаев, также работавший ранее в территориальном блоке.

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