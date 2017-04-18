Губернатор Назаров прокомментировал провал выборов мэра Омска
Глава региона хладнокровно отреагировал на патовую ситуацию, возникшую после схода с дистанции последнего кандидата и отметил, что идет обкатка новых процедур.
Глава региона хладнокровно отреагировал на патовую ситуацию, возникшую после схода с дистанции последнего кандидата и отметил, что идет обкатка новых процедур.
В Омске продолжают обсуждать сенсационный финал выборов мэра города, поразивший даже опытных политологов, однако глава региона Виктор Назаров не считает, как выяснилось, случившееся политическим провалом и отмечает, что идет нормальный демократический процесс.
Юлия Соколенко,
— Виктор Иванович знает о ситуации. Комментируя события, он сказал следующее: «Кто-то из кандидатов недооценил свои возможности,
Напомним, что сегодня свою кандидатуру снял последний претендент на мэрское кресло, 30-летний бизнесмен, гендиректор ООО «Планета-Центр» Андрей Ерошевич. За сутки до голосования в Горсовете без объяснения причин он отозвал свое заявление из комиссии и забрал документы.
Неожиданное решение Ерошевича привело к тому, что завтра, 19 апреля, депутаты Омского городского совета вынуждены будут признать выборы несостоявшимися и назначить новую дату.
Отметим, что полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчиваются уже 11 июля, и если до этой даты выбрать нового градоначальника не удастся, то до следующих выборов исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Сергей Фролов. Вчера чиновник уже подтвердил свою готовность взвалить на себя эту ношу.
Также напомним, что в этом году мэр должен был избираться не в ходе прямого голосования с участием населения, а по новой схеме, предполагающей отбор претендентов специальной комиссией из 12 человек, половина членов которой назначается губернатором, а вторая формируется из представителей политических фракций и почетных граждан города.
Предполагалось, что эта схема позволит укрепить вертикаль власти, так как главы регионов получают возможность почти напрямую влиять на исход выборов и посадить в кресло мэра своего человека. Однако за сутки до старта собеседований кандидат номер один,