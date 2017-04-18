Губернатор Назаров прокомментировал провал выборов мэра Омска

В Омске продолжают обсуждать сенсационный финал выборов мэра города, поразивший даже опытных политологов, однако глава региона Виктор Назаров не считает, как выяснилось, случившееся политическим провалом и отмечает, что идет нормальный демократический процесс.

Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова:

— Виктор Иванович знает о ситуации. Комментируя события, он сказал следующее: «Кто-то из кандидатов недооценил свои возможности, кто-то переоценил, выборная компания будет продолжаться, это нормальная рабочая ситуация. Это новый механизм выборов мэра, который только обкатывается и еще ни разу не был реализован ни в одном регионе России, так что шероховатости и внештатные ситуации возможны. И это демократический процесс, поэтому кандидаты могут принимать любые решения, в том числе и такие неожиданные. Тем не менее комиссия продолжит свою работу, а депутаты определятся с новой датой выборов. Не исключено, что процесс стартует уже совсем скоро, хотя возможен вариант выборов мэра осенью новым составом Горсовета».

Напомним, что сегодня свою кандидатуру снял последний претендент на мэрское кресло, 30-летний бизнесмен, гендиректор ООО «Планета-Центр» Андрей Ерошевич. За сутки до голосования в Горсовете без объяснения причин он отозвал свое заявление из комиссии и забрал документы.

Неожиданное решение Ерошевича привело к тому, что завтра, 19 апреля, депутаты Омского городского совета вынуждены будут признать выборы несостоявшимися и назначить новую дату.

Отметим, что полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчиваются уже 11 июля, и если до этой даты выбрать нового градоначальника не удастся, то до следующих выборов исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Сергей Фролов. Вчера чиновник уже подтвердил свою готовность взвалить на себя эту ношу.