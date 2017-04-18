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09:54 (мск), источник: Om1.ru

Губернатор Назаров прокомментировал провал выборов мэра Омска

Глава региона хладнокровно отреагировал на патовую ситуацию, возникшую после схода с дистанции последнего кандидата и отметил, что идет обкатка новых процедур.

В Омске продолжают обсуждать сенсационный финал выборов мэра города, поразивший даже опытных политологов, однако глава региона Виктор Назаров не считает, как выяснилось, случившееся политическим провалом и отмечает, что идет нормальный демократический процесс.

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Юлия Соколенко, пресс-секретарь губернатора Омской области Виктора Назарова:

— Виктор Иванович знает о ситуации. Комментируя события, он сказал следующее: «Кто-то из кандидатов недооценил свои возможности, кто-то переоценил, выборная компания будет продолжаться, это нормальная рабочая ситуация. Это новый механизм выборов мэра, который только обкатывается и еще ни разу не был реализован ни в одном регионе России, так что шероховатости и внештатные ситуации возможны. И это демократический процесс, поэтому кандидаты могут принимать любые решения, в том числе и такие неожиданные. Тем не менее комиссия продолжит свою работу, а депутаты определятся с новой датой выборов. Не исключено, что процесс стартует уже совсем скоро, хотя возможен вариант выборов мэра осенью новым составом Горсовета».

Напомним, что сегодня свою кандидатуру снял последний претендент на мэрское кресло, 30-летний бизнесмен, гендиректор ООО «Планета-Центр» Андрей Ерошевич. За сутки до голосования в Горсовете без объяснения причин он отозвал свое заявление из комиссии и забрал документы.

Неожиданное решение Ерошевича привело к тому, что завтра, 19 апреля, депутаты Омского городского совета вынуждены будут признать выборы несостоявшимися и назначить новую дату.

Отметим, что полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчиваются уже 11 июля, и если до этой даты выбрать нового градоначальника не удастся, то до следующих выборов исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Сергей Фролов. Вчера чиновник уже подтвердил свою готовность взвалить на себя эту ношу.

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Также напомним, что в этом году мэр должен был избираться не в ходе прямого голосования с участием населения, а по новой схеме, предполагающей отбор претендентов специальной комиссией из 12 человек, половина членов которой назначается губернатором, а вторая формируется из представителей политических фракций и почетных граждан города.

Предполагалось, что эта схема позволит укрепить вертикаль власти, так как главы регионов получают возможность почти напрямую влиять на исход выборов и посадить в кресло мэра своего человека. Однако за сутки до старта собеседований кандидат номер один, вице-губернатора Станислав Гребенщиков отозвал свои документы, сославшись на плохое состояние здоровья. Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело из-за нарушений при распределении строительных подрядов и финансирования крупных проектов, реализуемых в честь 300-летия Омска. И вчера же свою кандидатуру снял еще один областной кандидат, глава Минтруда и соцразвития Владимир Куприянов. Он также написал в заявлении о том, что вынужден сойти с дистанции из-за плохого состояния здоровья.

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