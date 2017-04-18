Выборы мэра Омска могут не состояться из-за отсутствия кандидатов

ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Последний претендент на пост мэра Омска, предприниматель и общественник Андрей Ерошевич, снял свою кандидатуру, сообщили ТАСС в городском совете. Там добавили, что на заседании совета, которое намечено на 19 апреля, выборы могут быть признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов.

«Сегодня поступило заявление от кандидата Андрея Ерошевича, в котором он… просит не включать его фамилию в список для голосования по кандидатурам на должность мэра Омска», — уточнили в горсовете.

Изначально в списке кандидатов на пост мэра было 23 претендента, однако комиссия отказала в регистрации шести кандидатам из-за отсутствия необходимых документов. Зампредседателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, который считался главным претендентом на пост мэра, снялся с выборов 13 апреля по состоянию здоровья. 17 апреля стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями.

Из оставшихся 16 кандидатов комиссия по выборам мэра 14 апреля выбрала двоих, которые должны были быть представлены депутатам горсовета для окончательного выбора главы Омска. Однако 17 апреля министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отказался от избрания на пост мэра, оставив Андрея Ерошевича единственным претендентом на эту должность.

Полномочия действующего мэра Омска Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации будут выбирать депутаты горсовета.

Омск — административный центр Омской области. Население сибирского города по состоянию на начало января 2017 года составляет около 1,2 млн человек.