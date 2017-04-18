Ким Тертица стал новым заместителем министра сельского хозяйства Кубани
Заместителем министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по экономическим вопросам в АПК стал Ким Тертица.
Заместителем министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края по экономическим вопросам в АПК стал Ким Тертица.
«Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев», — сообщили в
Новый заместитель родился 29 июня 1972 года в поселке Комсомольское Ленинградской области. Ранее занимал должность начальника управления экономики и государственных программ в краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. До этого работал генеральным директором ООО «Агропромышленный парк “Ставрополье”».