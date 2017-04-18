ВСМ предстоит решить стоит ли утверждать кандидатуры 11 судей
Высшему совету магистратуры сегодня предстоит определиться, утверждать ли 11 кандидатур судей, которые отклонил президент страны.
Высшему совету магистратуры сегодня предстоит определиться, утверждать ли 11 кандидатур судей, которые отклонил президент страны.
Это претенденты на должности председателей и зампредседателей судебных инстанций.
Ранее некоторые члены ВСМ заявили, что глава государства недостаточно аргументировал отказ утвердить предложенные кандидатуры.
Правда, за кандидатов должны отдать голоса не менее двух третей членов Высшего совета магистратуры.