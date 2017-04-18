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11:14 (мск), источник: Noi.md

ВСМ предстоит решить стоит ли утверждать кандидатуры 11 судей

Высшему совету магистратуры сегодня предстоит определиться, утверждать ли 11 кандидатур судей, которые отклонил президент страны.

Источник: Noi.md

Это претенденты на должности председателей и зампредседателей судебных инстанций.

Ранее некоторые члены ВСМ заявили, что глава государства недостаточно аргументировал отказ утвердить предложенные кандидатуры.

Согласно законодательству, если ВСМ проголосует за назначение судeй повторно, президент страны ОБЯЗАН их утвердить.

Правда, за кандидатов должны отдать голоса не менее двух третей членов Высшего совета магистратуры.

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