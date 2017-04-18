Порошенко, Путин, Меркель и Олланд поговорили по телефону о Донбассе

В заявлении говорится, что «нормандская четверка» подтвердила курс на выполнение минских соглашений.

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«Лидеры стран “нормандской четверки” вновь подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования», — отметили в Кремле.

Также стороны «приветствовали договоренность о возобновлении пасхального перемирия, достигнутую в ходе заседания Контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность его строгого соблюдения».

Кроме того, лидеры призвали активизировать работу по обмену заложников по формуле «всех на всех».

«Выражено сожаление в связи со случаями угроз в отношении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — добавили в Кремле.

Также стороны выразили надежду на то, что Олланд продолжит работу в рамках «нормандской четверки» и после президентских выборов во Франции.