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10:21 (мск), источник: ТАСС

Зампред омского правительства, на которого возбудили дело, находится на больничном

По данным следствия, Станислав Гребенщиков злоупотребил своими полномочиями.

ОМСК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков, в отношении которого возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями, находится на больничном, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко.

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«Мы никаких документов от следственных органов и требования отстранить его от работы не получали. В настоящий момент Гребенщиков находится на больничном», — уточнила она.

По данным следствия, Гребенщиков использовал свои полномочия и организовал выплату средств федерального бюджета в сумме более 14 млн рублей подрядчику ООО «СтройИнвестКомплект», заведомо зная, что организация не выполняет условия контракта и имеет задолженность перед государственным заказчиком по ранее полученным авансам. В результате средства, выделенные на реконструкцию объекта культурного наследия, не были использованы по целевому назначению, оплаченные работы не были проведены. Также был причинен ущерб кредитной организации, которая выдала банковскую гарантию в обеспечение исполнения госконтракта.

Уголовное дело в отношении Гребенщикова передано для дальнейшего расследования в пятое следственное управление (с дислокацией в городе Новосибирск) Главного следственного управления Следственного комитета.

Гребенщиков принимал в этом году участие в выборах на должность мэра Омска и считался главным претендентом на этот пост. 13 апреля он подал заявление о добровольном отказе по состоянию здоровья.

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