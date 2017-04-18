Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Исследование РБК: почему в РФ плохо с качеством продуктов питания
7 имен, означающих «победитель»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10:19 (мск), источник: Om1.ru

Калинин снова стал самым богатым депутатом Заксобрания, заработавшим 230 миллионов

Парламентарий и его супруга Катерина Талызина указали таунхаус на две семьи в Турции. Также у семейства есть недвижимость в Германии.

Депутаты Заксобрания Омской области обнародовали свои доходы за 2016 год. Самым обеспеченным парламентарием остался Сергей Калинин. Уже четвертый год депутат и владелец бренда «Милком» удерживает лидерские позиции, более того, его доходы увеличились с 165,25 миллионов до 229,74 миллионов рублей.

Его супруга Катерина Талызина заработала в 2016 году 12 миллионов рублей.

Отдельная история — недвижимость, которой владеет семья крупного омского бизнесмена. Так, Сергей Калинин указал в своей декларации три земельных участка в России, в 13,17 и 21 сотки, а также два участка, в 0,31 и в 91,5 сотки, в Германии. Также Талызина и Калинин владеют совместно землей по 1/38 доли каждый в Турции. Кроме того вместе с женой они имеют дуплекс в Турции — элитный таунхаус на две семьи.

На бизнесмене также записаны четыре нежилых помещения в Германии: склад для хранения древесины, санитарное здание, цех и бункер для опилок, имущественное право на объект долевого строительства.

У Сергея Калинина есть также жилой дом на 750 кв. м. и квартира в 52 кв. м. в России.

Что касается Катерины Талызиной, то она она указала в декларации два земельных участка в 16 и 85 соток, жилой дом в 778,8 квадратных метра, гараж в 71 квадратный метр, нежилое помещение в 122,3 квадратных метра и два строящихся машино-места в 25 и 28 квадратов в России. Красивая супруга бизнесмена катается на Lexus R X270.

В свою очередь, Сергей Калинин рассекает на двух машинах: Toyota Land Cruiser 200 и Opel Antara.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Калинин снова стал самым богатым депутатом Заксобрания, заработавшим 230 миллионов
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Спецслужбы нашли организатора теракта по контактам Джалилова
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Последний кандидат на пост мэра Омска взял самоотвод
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь