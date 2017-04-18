Калинин снова стал самым богатым депутатом Заксобрания, заработавшим 230 миллионов

Депутаты Заксобрания Омской области обнародовали свои доходы за 2016 год. Самым обеспеченным парламентарием остался Сергей Калинин. Уже четвертый год депутат и владелец бренда «Милком» удерживает лидерские позиции, более того, его доходы увеличились с 165,25 миллионов до 229,74 миллионов рублей.

Его супруга Катерина Талызина заработала в 2016 году 12 миллионов рублей.

Отдельная история — недвижимость, которой владеет семья крупного омского бизнесмена. Так, Сергей Калинин указал в своей декларации три земельных участка в России, в 13,17 и 21 сотки, а также два участка, в 0,31 и в 91,5 сотки, в Германии. Также Талызина и Калинин владеют совместно землей по 1/38 доли каждый в Турции. Кроме того вместе с женой они имеют дуплекс в Турции — элитный таунхаус на две семьи.

На бизнесмене также записаны четыре нежилых помещения в Германии: склад для хранения древесины, санитарное здание, цех и бункер для опилок, имущественное право на объект долевого строительства.

У Сергея Калинина есть также жилой дом на 750 кв. м. и квартира в 52 кв. м. в России.

Что касается Катерины Талызиной, то она она указала в декларации два земельных участка в 16 и 85 соток, жилой дом в 778,8 квадратных метра, гараж в 71 квадратный метр, нежилое помещение в 122,3 квадратных метра и два строящихся машино-места в 25 и 28 квадратов в России. Красивая супруга бизнесмена катается на Lexus R X270.

В свою очередь, Сергей Калинин рассекает на двух машинах: Toyota Land Cruiser 200 и Opel Antara.