Губернатор Кубани лично проверит в начале летнего сезона пробки в районе Дефановки

Губернатор намерен лично побывать на проблемном участке и проверить движение перед Дефановкой — самым сложным участком для автомобилистов, вынужденных стоять здесь в пробках часами, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сейчас на М-4 «Дон» сохраняется участок с реверсивным движением перед Дефановкой. Также реверсы есть по трассе А-146 «Краснодар-Верхнебаканский» в районе Верхней и Нижней Баканки. Как заверил начальник территориального управления госкомпании «Автодор» Николай Ильин, по М-4 «Дон» ремонт указанного участка завершат в конце мая. С начала июня дорожная техника уйдет полностью с трассы. До 15 июня работы также закончат по трассе А-146. Движение будет открыто в обоих направлениях.

Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Алексеенко держать данный вопрос на контроле.

— Жители края должны комфортно доехать до Черноморского побережья. Срок не меняем ни в коем случае. Проверять его соблюдение будем все вместе — проедем «землей» тем же маршрутом, что и туристы, — подчеркнул губернатор.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, с целью обеспечения безопасного обгона транспортных средств без выезда на полосу встречного движения на участке федеральной трассы М-4 «Дон» км 1428 -км 1441 к началу курортного сезона будет завершено строительство третьей полосы движения.

На участке км 1437 — км 1438 в настоящее время введено реверсивное движение, в связи с устройством подпорных стен. Открытие двух полос запланировано на 20 апреля 2017 года. К началу лета движение будет осуществляться по трем полосам.

Кроме того, к летнему сезону будут завершены работы по обустройству участка искусственным освещением, тротуарами, знаками, барьерным ограждениям, разметкой.

Летом 2016 года участок трассы М-4 «Дон» в районе села Дефановка (км 1428-км 1441) стал одним из самых загруженных на всей магистрали, пиковая нагрузка на нем доходила до 30 тысяч автомобилей в сутки совокупно в оба направления.