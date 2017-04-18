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10:33 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме заявили о полной готовности к возвращению крымских татар в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Устранены последние препятствия для возвращения на историческую родину — в Крым, крымских татар, все еще проживающих в местах депортации, заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает льготы при получении вида на жительство для незаконно депортированных из Крымской АССР народов. Накануне документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон предоставляет упрощенный порядок при получении вида на жительство для граждан или их родственников (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель), которые были подвергнуты незаконной депортации.

«С подписанием президентом этого закона не только устранены последние препятствия на пути возвращения незаконно депортированных народов Крыма к своим истокам, но и дана возможность соединиться тем семьям, члены которых в силу различных жизненных обстоятельств стали гражданами разных стран. Таким образом, Россия в лице нашего Президента открыла реабилитированным крымским татарам, грекам, немцам, армянам и итальянцам путь домой. Это как раз то, чего не было сделано за четверть века властями Украины», — сказал РИА Новости Бальбек.

По его словам, благодаря вниманию президента к судьбам незаконно депортированных народов Крыма, все крымские татары смогут вернуться и полноправно жить на своей исторической родине.

В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек.

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