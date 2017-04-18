Аксенов встретится с каждым инвестором, приехавшим на ЯМЭФ

Инвесторам, которые после участия в Ялтинском экономическом международном форуме решат сотрудничать с РК и вкладывать деньги в развитие перспективных проектов, гарантируется личная встреча с главой Крыма.

Сергей Аксенов отметил, что главная задача властей, помочь упростить процедуры реализации проектов.

— В этом году, чтобы облегчить жизнь инвесторам, мы договариваемся, что во всех соглашениях будет пункт, по которому я в течение двух дней буду готов встретиться с любым инвестором, чтобы снять какие-то административные проблемы, — говорит Сергей Аксенов. — Мое участие в таком формате поможет инвесторам ощутить реальную помощь органов государственной власти.

Напомним, в этом году в Крым на форум приедут делегации из 50 стран мира.

— Свободная экономическая зона является дополнительным притяжением для инвесторов, — считают власти. — Больше всего предложений поступает о сотрудничестве в сфере промышленности, туризма, виноделия, сельского хозяйства.