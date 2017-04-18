Валерий Шанцев примет участие в заседании президиума Госсовета 18 апреля
Члены президиума Госсовета обсудят новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей.
Члены президиума Госсовета обсудят новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев примет участие в заседании президиума Госсовета 18 апреля.
Как сообщается на сайте главы государства, заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина пройдет в Великом Новгороде 18 апреля в 15:30.
Члены президиума Госсовета обсудят новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей. Это развитие глобальных рынков товаров и услуг, активный переход потребительских правоотношений в
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