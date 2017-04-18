Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев примет участие в заседании президиума Госсовета 18 апреля.

Как сообщается на сайте главы государства, заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина пройдет в Великом Новгороде 18 апреля в 15:30.

Члены президиума Госсовета обсудят новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей. Это развитие глобальных рынков товаров и услуг, активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим. Сферами, требующими пристального внимания с точки зрения защиты прав потребителей, являются финансовые услуги, электронная коммерция, трансграничная торговля товарами и услугами.

В связи с этим рабочей группой подготовлены предложения по снижению долговой нагрузки на заёмщиков микрофинансовых организаций, по ужесточению мер ответственности за нелегальное предоставление микрозаймов, по выявлению и блокированию доступа к сайтам в интернете, используемым для совершения мошеннических действий в сфере интернет-торговли и на финансовом рынке.

Напомним, Владимир Путин включил Валерия Шанцева в президиум Государственного совета России. Кроме Шанцева в Госсовет вошли еще семеро глав субъектов России из 85.