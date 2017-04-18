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10:49 (мск), источник: НТА-Приволжье

Валерий Шанцев примет участие в заседании президиума Госсовета 18 апреля

Члены президиума Госсовета обсудят новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев примет участие в заседании президиума Госсовета 18 апреля.

Как сообщается на сайте главы государства, заседание президиума Госсовета РФ под председательством президента России Владимира Путина пройдет в Великом Новгороде 18 апреля в 15:30.

Члены президиума Госсовета обсудят новые вызовы для национальной системы защиты прав потребителей. Это развитие глобальных рынков товаров и услуг, активный переход потребительских правоотношений в онлайн-режим. Сферами, требующими пристального внимания с точки зрения защиты прав потребителей, являются финансовые услуги, электронная коммерция, трансграничная торговля товарами и услугами.

В связи с этим рабочей группой подготовлены предложения по снижению долговой нагрузки на заёмщиков микрофинансовых организаций, по ужесточению мер ответственности за нелегальное предоставление микрозаймов, по выявлению и блокированию доступа к сайтам в интернете, используемым для совершения мошеннических действий в сфере интернет-торговли и на финансовом рынке.

Напомним, Владимир Путин включил Валерия Шанцева в президиум Государственного совета России. Кроме Шанцева в Госсовет вошли еще семеро глав субъектов России из 85.

Это глава Волгоградской области Андрей Бочаров, президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, руководитель Камчатского края Владимир Илюхин, губернатор Курганской области Алексей Кокорин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Костромской области Сергей Ситников и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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