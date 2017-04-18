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10:49 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Юревич выиграл дело в Конституционном суде

Некоторые нормы КС РФ признал неконституционными.

О том, что экс-губернатор Челябинской области и его адвокат Игорь Трунов выиграли дело в Конституционном Суде РФ, Трунов сообщил на сайте своей компании.

КС РФ признал нормы, которые позволяют Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ за нарушения в отдельных округах снимать с выборов весь партийный список, нарушающими Конституцию, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на сообщение на сайте адвоката.

Напомним, ЦИК снял с сентябрьских выборов в Госдуму весь список партии (РППС). Здесь оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, при том, что закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата.

Трунов и Юревич, баллотировавшиеся в депутаты от списка РППС, посчитали, что ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. Также заявители указали на нарушение их права на судебную защиту, поскольку Верховный суд РФ отказался рассматривать их жалобы как отдельных кандидатов.

В своем решении КС подчеркнул, что выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа, и что средства реагирования на нарушения нужно соотносить с природой и масштабом нарушений. Адвокат Игорь Трунов и политик Михаил Юревич выиграли дело в Конституционном Суде РФ.

КС РФ признал нормы, позволяющие Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ за нарушения в отдельных округах, снимать с выборов весь партийный список, нарушающими Конституцию.

ЦИК снял с сентябрьских выборов в Госдуму весь список партии (РППС), в котором оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, при том, что закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата. Трунов и Юревич, баллотировавшиеся в депутаты от списка РППС, посчитали, что ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. Также заявители указали на нарушение их права на судебную защиту, поскольку Верховный суд РФ отказался рассматривать их жалобы как отдельных кандидатов.

В своем решении КС подчеркнул, что выборы являются высшим непосредственным выражением власти народа, и что средства реагирования на нарушения нужно соотносить с природой и масштабом нарушений. «Устранять нарушения нужно, но это вовсе не означает, что единственным выходом из ситуации может быть лишь полный отказ в заверении всего списка кандидатов.

Комментарии
1
Ольга Шарова
Поздравляю!!! Желаю дальнейших выигрышей и побед!
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