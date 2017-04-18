Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков прилетел в Казань для участия в работе совместного совещания рабочей группы правительственной комиссии и Правительства РТ по вопросу готовности сил и средств РСЧС к обеспечению безопасности проведения футбольных матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.

В международном аэропорту «Казань» делегацию встречали Президент РТ Рустам Минниханов и начальник ГУ МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.