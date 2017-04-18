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11:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань

(Казань, 18 апреля, «Татар-информ»). Глава МЧС Владимир Пучков прибыл в Казань, в 10.24 борт МЧС сел в Международном аэропорту «Казань», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков прилетел в Казань для участия в работе совместного совещания рабочей группы правительственной комиссии и Правительства РТ по вопросу готовности сил и средств РСЧС к обеспечению безопасности проведения футбольных матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года.

В международном аэропорту «Казань» делегацию встречали Президент РТ Рустам Минниханов и начальник ГУ МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

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