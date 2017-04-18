Последний кандидат на пост мэра Омска взял самоотвод

Как отмечается, 19 апреля депутаты горсовета рассмотрят на заседании вопрос «Об избрании мэра города Омска». Выборы могут быть признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кандидатур на должность градоначальника.

Об этом сообщается на сайте Омского городского совета во вторник, 18 апреля.

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Накануне об отказе от участия в выборах горсовету сообщил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, мотивировавший свое решение состоянием здоровья.

Отбором кандидатур на пост градоначальника занималась специальная конкурсная комиссия. По итогам ее работы к выборной процедуре были допущены только двое из 16 претендентов — Куприянов и Ерошевич. Их кандидатуры планировалось представить депутатам Омского горсовета для окончательного голосования 19 апреля.

По закону, новая избирательная кампания может стартовать уже через 20 дней, уточняет om1.ru.

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города изберут депутаты горсовета.