Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
"Открытая Россия" сообщила детали планируемой акции против Путина
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Нас бы все равно покрошили": Савченко о событиях 2014 года
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Немецкие ученые предложили неожиданный способ продлить жизнь
Тело умершей в ожидании приема пациентки пролежало ночь у двери кабинета врача
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22Цвет нации
10Полюс холода
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Последний кандидат на пост мэра Омска взял самоотвод

Предприниматель Андрей Ерошевич, отобранный комиссией для итогового этапа конкурса на должность мэра Омска, принял решение снять свою кандидатуру с голосования.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на сайте Омского городского совета во вторник, 18 апреля.

Как отмечается, 19 апреля депутаты горсовета рассмотрят на заседании вопрос «Об избрании мэра города Омска». Выборы могут быть признаны несостоявшимися в связи с отсутствием кандидатур на должность градоначальника.

Читайте также
В центре Омска по луже проплыл гребец на байдарке

Накануне об отказе от участия в выборах горсовету сообщил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, мотивировавший свое решение состоянием здоровья.

Отбором кандидатур на пост градоначальника занималась специальная конкурсная комиссия. По итогам ее работы к выборной процедуре были допущены только двое из 16 претендентов — Куприянов и Ерошевич. Их кандидатуры планировалось представить депутатам Омского горсовета для окончательного голосования 19 апреля.

По закону, новая избирательная кампания может стартовать уже через 20 дней, уточняет om1.ru.

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города изберут депутаты горсовета.

Комментарии
1
Иван Петров
Поди компромат нарыли на беднягу.
Ну ничего, щас ему бабла отвалят на поправку здоровья.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев рассказал, что происходит с экономикой России
Делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по «Мистралям»
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Спецслужбы нашли организатора теракта по контактам Джалилова
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Прокуратура проверяет недопуск на рейс «Победы» ребенка-инвалида
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь