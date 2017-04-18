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12:27 (мск), источник: Volga News

Дмитрий Шляхтин встретился с волейболистами «НОВЫ» перед играми плей-офф

В понедельник, 17 апреля, после утренней тренировки волейбольной «НОВЫ» с командой встретился министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В ближайший четверг, 20 апреля, клуб проведет первую игру стадии плей-офф чемпионата российской суперлиги. Соперником «НОВЫ», занявшей по итогам регулярной стадии турнира 10-е место, станет «Локомотив» из Новосибирска.

«Локомотив» стал третьим в регулярке, это сильный соперник, понятно, что вам будет очень непросто. Чтобы победить, вы должны максимально выкладываться в каждом матче, быть одной командой, отдать все силы за «НОВУ», регион, многочисленных болельщиков. Весь сезон вы упорно шли к этим матчам, и сейчас необходимо показать все, на что вы способны, — отметил министр.

По словам Дмитрия Шляхтина, сейчас у «НОВЫ» есть все условия для успешного выступления. «Команда получает поддержку со стороны правительства Самарской области и спонсоров. У клуба есть уверенность в завтрашнем дне. Вы можете сосредоточиться на тренировочном процессе и результате. Все в ваших руках. И пусть соперник занял более высокое место в турнирной таблице, все будет решаться на площадке. Желаю вам удачи и успехов. Вся Самарская область будет болеть за вас!», — сказал Дмитрий Шляхтин.

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