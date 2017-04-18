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11:59 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии раскритиковали визит Лаврова в Абхазию

ТБИЛИСИ, 18 апр — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Власти Грузии назвали «нарушением принципа территориальной целостности» страны визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Абхазию, независимость которой Тбилиси по-прежнему не признает.

Источник: РИА Новости

Лавров посещает во вторник Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Последний раз российский министр посещал Сухум шесть лет назад, в апреле 2011 года. Лавров примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а 19 апреля в Сухуме пройдут его переговоры с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и главой МИД республики Дауром Кове.

Визит министра иностранных дел России в Абхазский регион с нарушением государственной границы Грузии и незаконное открытие там нового здания дипломатического представительства России грубо нарушает принцип уважения суверенитета и территориальной целостности Грузии
Заявление МИД Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал международное сообщество строго отреагировать на посещение Лавровым Абхазии, но в то же время выразил готовность грузинской стороны к рассмотрению любого вопроса в дипломатической ключе, призвал РФ к конструктивному диалогу.

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«Функционирование любого (иностранного — ред.) представительства на территории Грузии возможно только при согласии руководства страны. В другом случае такое действие является грубым нарушением как грузинского законодательства, так и международного права», — заявил президент.

Он призвал международное сообщество «строго осудить политику РФ». «Грузия вновь выражает готовность к рассмотрению любого вопроса в дипломатической среде и призывает российскую сторону к конструктивному диалогу», — заявил Маргвелашвили.

В августе 2008 года Абхазия и Южная Осетия объявили о своей независимости, это было сделано после вооруженной агрессии против Цхинвала со стороны Грузии, президентом которой тогда был Михаил Саакашвили. В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости республик. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

Однако представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.

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