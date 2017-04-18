КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов на пост губернатора Прикамья

Высший совет ЛДПР принял решение выдвинуть от регионального отделения партии Олега Постникова на пост главы Пермского края. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье». Он является лидером партийной фракции в краевом парламенте.



Также, по данным издания, пермские коммунисты приняли решение рекомендовать президиуму ЦК КПРФ выдвинуть в губернаторы столичного адвоката, члена ЦК КПРФ Ирину Филатову.



Отметим, лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев ранее заявил о намерении бороться за пост губернатора. Также на выборы от «Единой России» планирует выдвинуться врио главы региона Максим Решетников.