Омский депутат Павлов задекларировал 136 объектов недвижимости

Сегодня, 18 апреля депутаты Заксобрания обнародовали свои доходы. Больше всех впечатлил владелец компании «Омские кабельные сети» Дмитрий Павлов. который стал вторым в списке самых богатых депутатов с доходом с 129 миллионов рублей. Пальма первенства -у владельца «Милкома» Сергея Калинина.

Однако Павлов переплюнул бизнесмена по количеству объектов недвижимости. Только вдуматься: у главы компании «Омские кабельные сети» 28 квартир, 3 по половине доли земельных участка, один из которых — 297 соток.

Также «интернет-королю» принадлежит участок в 7 соток, больше 80 помещений, в основных это половина доли, 10 зданий (по половине доли), 16 инфраструктурных сооружений, а также три «полных» помещения.