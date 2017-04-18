Нобелевские лауреаты раскритиковали предвыборную программу Ле Пен

В своем письме видные экономисты перечисляют, с какими именно положениями избирательных программ они не согласны, не называя конкретно никого из кандидатов. Однако в критикуемых постулатах легко угадываются основные предвыборные обещания Марин Ле Пен, которая в случае своего избрания собирается вывести Францию из военного командования НАТО, восстановить национальные границы и покинуть Шенгенское пространство и ЕС, а также выслать мигрантов. Предвыборная программа Ле Пен, содержащая 144 пункта, была обнародована в феврале.

В открытом письме ученые отмечают, что некоторых из них цитировали кандидаты в президенты Франции, в частности Марин Ле Пен и ее команда, чтобы придать вес своим программам в части европейских вопросов. Ученые подчеркивают, что, несмотря на то, что у них разные взгляды на сложные проблемы — такие как валютный союз или политика стимулирования, — они единодушны в том, что нельзя эксплуатировать их имена в рамках избирательной кампании.

Нобелевские лауреат подчеркивают, что европейские конструкции «служат фундаментом не только для поддержания мира на континенте, но и для экономического прогресса государств-членов и для их политической власти в мире».

«Изменения, предлагаемые в анти-европейских программах, дестабилизируют Францию и поставят под вопрос взаимодействие между европейскими странами, которое служит сегодня экономической и политической стабильности в Европе», — отмечают авторы письма.

Они считают, что политика изоляционизма и протекционизма, а также конкурентная девальвации являются опасными способами достижения экономического роста, поскольку приводят к ответным мерам и торговым войнам.

Также Нобелевские лауреаты считают, что мигранты, если они хорошо интегрированы в рынок труда, могут служить экономическим возможностям принимающих их стран. «Многие из самых процветающих стран мира принимали и интегрировали в среду иммигрантов», — говорится в письме.

Свои подписи под обращением поставили 25 ученых. В их числе — Джозеф Стиглиц (2001), Эдмунд Фелпс (2005), Ларс Петер Хансен (2013), Жан Тироль (2014) и другие.

Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.