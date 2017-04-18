Додон предлагает альтернативу одномандатному голосованию

По словам главы государства, смешанная система, предполагающая избрание одной половины депутатов по партийным спискам и другой половины — по одномандатным округам, является компромиссом между желанием граждан и инициативой властей. По мнению Додона, это единственное решение для выхода из создавшейся ситуации и недопущения одномандатного голосования.

«Я понимаю, что часть граждан хотят изменений в избирательной системе. Поэтому, учитывая тот факт, что предложение ДПМ является недопустимым, а также то, что большинство граждан хотят перемен, я предлагаю учредить в Молдове смешанную избирательную систему. Сейчас мяч на поле правящих партий. Мы просим ДПМ отозвать свой проект и приступить к обсуждению инициативы о смешанном голосовании», — заявил Игорь Додон.

Инициатива главы государства предусматривает, что 51 депутат будет избран по партийным спискам, 50 — по одномандатным округам, из которых, по меньшей мере, половина (25%) будут открыты для диаспоры и в приднестровском регионе, а остальные 25% — внутри страны. «Это исключает возможность того, что парламентское большинство купит все округа в стране. Север и юг страны никогда не проголосуют за ДПМ», — заключил Додон.

Кроме того, глава государства предлагает, чтобы избиратели из диаспоры смогли проголосовать на парламентских выборах в течение двух дней, а количество избирательных участков было пропорционально числу граждан, находящихся в той или иной стране. Еще одно предложение касается сокращения числа подписей для регистрации кандидатов в округах. Сановник предлагает необходимый минимум в 600 подписей вместо 1500 подписей, предусмотренных в проекте ДПМ.

В то же время, Игорь Додон говорит, что будет настаивать на изменении Конституции таким образом, чтобы количество депутатов в парламенте Молдове сократилось со 101 до 71.

«Я не допущу, чтобы проект Плахотнюка — одномандатное голосование — был принят. Это моя твердая позиция. Как мы добьемся этого — посмотрим», — заключил Додон.