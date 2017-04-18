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13:17 (мск), источник: ИА REGNUM

Названы самые богатые депутаты Госдумы от Ростовской области и их жены

Бывший мэр Ростова-на-Дону и экс-чиновник облправительства Михаил Чернышёв стал самым богатым народным избранником от донского региона.

Все депутаты Госдумы РФ отчитались о доходах за 2016 год. Декларации предоставили и народные избранники от Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 18 апреля со ссылкой на документ.

Так, согласно обнародованным сведениям, больше всех в 2016 году заработал бывший заместитель губернатора Ростовской области Михаил Чернышев. Бывший мэр Ростова-на-Дону и экс-чиновник областного правительства не только стал самым богатым народным избранником от донского региона, но он ещё и удвоил свой годовой заработок. В его «кошельке» — 13,7 млн рублей. Что касается имущества, то у Чернышева есть несколько земельных участков, половина доли жилого дома площадью более 700 кв. метров, две квартиры, два нежилых помещений, три гаража и место на подземной парковке.

Супруга депутата — экс-депутат Госдумы Зоя Степанова — заработала в 2016 году 5,3 млн рублей. В числе её имущества — квартира, гараж и вторая половина доли жилого дома.

Напомним, Михаил Чернышев был лидером по заработку и будучи в должности заместителя главы региона.

В тройке лидеров по уровню доходов — бывший вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Алексей Кобилев (около 11 млн рублей) и экс-атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий (5,4 млн рублей).

Меньше всех заработал бывший главный врач БСМП Таганрога Юрий Кобзев. Он задекларировал почти 2 млн рублей.

Что касается богатых жён, то у экс-спикера Законодательного собрания Ростовской области Виктора Дерябкина (4,9 млн рублей) супруга заработала 22,1 млн рублей. Жена «справедливоросса» Михаила Емельянова (4,7 млн рублей) также заработала больше мужа — 23 млн рублей. Но переплюнула всех «вторая половинка» Максима Щаблыкина (3 млн рублей), заработав 34 млн рублей. В своём автопарке она имеет дорогие иномарки — Hummer X3 и спорткар Porsche 911.

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