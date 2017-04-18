ЛДПР внесла в Думу проект закона о выходном дне после Пасхи

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев внесли на рассмотрение Госдумы проект закона об установлении в России нового праздничного и выходного дня — Светлого пасхального понедельника. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе думских либерал-демократов.

Речь идет о поправках в статью 112 Трудового кодекса РФ «в части установления ежегодного нерабочего дня в понедельник после воскресного дня религиозного праздника Воскресения Христова», говорится в пояснительной записке, текст которой имеется в распоряжении ТАСС. «Проект разработан в целях законодательного закрепления установления нового праздничного дня — Светлого пасхального понедельника», — отмечается в сопроводительных документах.