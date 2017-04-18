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13:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов уволен в связи с утратой доверия

УФА, 18 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Подписано распоряжение об освобождении Александра Филиппова от занимаемой должности.

Сити-менеджер получил рекомендации уволить первого вице-мэра за коррупционные нарушения. Такое решение было принято на заседании антикоррупционной комиссии. О том, что администрации города «есть над чем работать» заявил в ходе прямой линии на БСТ Глава республики.

«Если ситуация не будет выправляться, мы будем принимать другие меры. И точно такой же подход у нас к властям любого муниципалитета, любого города. Первая и главная задача руководства города, муниципалитета — работа для людей, проживающих на этой территории», — отметил Глава Башкортостана. — Только в таком случае не будет ни уголовных дел, ни задержаний, ни трудностей, которые сопровождают порой не очень честную работу, — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Трудовой контракт расторгнут сегодня, 18 апреля, «в связи с утратой доверия за непринятие муниципальным служащим мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов».

На заседании рассматривались факты, выявленные кремлевским управлением по вопросам противодействия коррупции. Как уже сообщало ИА «Башинформ», Александр Филиппов находится под подпиской о невыезде.

Антикоррупционная комиссия вынесла коллегиальное решение о невозможности дальнейшей работы Александра Филиппова. По данным СМИ, в комиссию из администрации главы республики поступили документы о сделках, заключенных компанией «Энергогазстрой», принадлежащей сестре Александра Филиппова Елене Горской, с розничным оператором сети «О’кей» — ЗАО «Доринда».

Комментарии
1
lexx
выдавили
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