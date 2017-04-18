Глава МЧС России осмотрел технику и вооружение Главного управления МЧС РФ по РТ

На площадке перед ареной глава МЧС России осмотрел готовность техники и вооружения Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и специализированной техники Министерства экологии РТ.

В. Пучкова сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие. Глава МЧС России осмотрел пожарную технику на базе большегрузов «КАМАЗ», выдвижные пожарные лестницы, передвижные лабораторные комплексы и другую спецтехнику, задействованную для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает портал Правительства РТ.

Напомним, В. Пучков прибыл в Казань для проведения совещания рабочей группы Правительственной комиссии и Правительства РТ по готовности сил и средств к обеспечению безопасности проведения матчей Кубка конфедераций.