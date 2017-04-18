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12:35 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Глава МЧС России осмотрел технику и вооружение Главного управления МЧС РФ по РТ

(Город Казань KZN.RU, 18 апреля). Футбольный стадион «Казань Арена» посетил в рамках рабочей поездки в столицу Татарстана министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Источник: Город Казань.KZN.RU

На площадке перед ареной глава МЧС России осмотрел готовность техники и вооружения Главного управления МЧС России по Республике Татарстан и специализированной техники Министерства экологии РТ.

В. Пучкова сопровождали Президент Татарстана Рустам Минниханов, премьер-министр РТ Алексей Песошин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие. Глава МЧС России осмотрел пожарную технику на базе большегрузов «КАМАЗ», выдвижные пожарные лестницы, передвижные лабораторные комплексы и другую спецтехнику, задействованную для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает портал Правительства РТ.

Напомним, В. Пучков прибыл в Казань для проведения совещания рабочей группы Правительственной комиссии и Правительства РТ по готовности сил и средств к обеспечению безопасности проведения матчей Кубка конфедераций.

Кроме того, глава МЧС РФ и сопровождающие его лица примут участие в тактико-специальных учениях сил и средств Казанского городского звена ТАП РСЧС РТ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, в рамках второго этапа командно-штабных учений (КШУ).

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Глава МЧС России осмотрел технику и вооружение Главного управления МЧС РФ по РТ
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