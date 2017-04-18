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13:04 (мск), источник: Интерфакс

Адвокаты челябинского экс-губернатора Юревича обжалуют очередное постановление СК

Челябинск. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Защита экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича в среду обжалует в Ленинском районном суде Екатеринбурга постановление следователя, связанного с медицинским заключением о состоянии здоровья бывшего главы региона.

Адвокат М. Юревича Игорь Трунов сообщил агентству «Интерфакс-Урал» во вторник, что защита получила от следователя постановление, в котором утверждается, что медицинские документы о состоянии здоровья экс-губернатора не являются причиной для неявки на допрос.

«Там говорится, что следователь не доверяет медицинским документам и считает, что если М. Юревич смог перелететь из Израиля на обследование в Лондон, то он сможет также прилететь на следственные действия и в Екатеринбург», — сказал адвокат.

Ранее сообщалось, что защита М. Юревича обжаловала возбуждение в отношении него уголовного дела о клевете в адрес бывшего председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.

Как сообщалось, четвертое следственное управление Главного следственного управления СКР возбудило уголовное дело по факту получения взятки М. Юревичем, занимавшим в 2012 году должность губернатора Челябинской области, от Виталия Тесленко, назначенного М. Юревичем на должность министра здравоохранения региона.

М. Юревич обвиняется во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к клевете (ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 128.1 УК РФ).

По данным следствия, он систематически получал взятки от В. Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

Кроме того, бывшему губернатору вменяется подстрекательство Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы.

М. Юревич в настоящее время находится за границей. 10 апреля он должен был явиться на допрос, однако его адвокат сообщил, что его подзащитный не смог прилететь в Екатеринбург по состоянию здоровья.

«Согласно медицинскому документу от группы врачей в Лондоне, ему требуется лечение онкогематолога, которое займет не менее месяца», — сказал адвокат М. Юревича И. Трунов.

Ранее со ссылкой на адвоката сообщалось, что М. Юревич находится на лечении в Израиле.

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