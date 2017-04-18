Администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность введения «шведских столов» во всех городских школах.

Как сообщил после посещения школы № 118, где уже введен «шведский стол», глава горадминистрации Сергей Белов, можно будет переоборудовать по 10 школ в год.

По его словам, сейчас составляется смета проекта по переоборудованию школьных столовых с целью внедрить «шведские столы» для старшеклассников. Младшие же классы, как и раньше будут получать обычные обеды и завтраки, составленные с учетом содержания необходимого баланса белков, жиров и углеводов. Переоборудование одного блока общепита включает в себя введение электронной системы оплаты питания, а также оборудование специальными витринами, приспособленными для «шведского стола». Стоимость переоборудования разнится от школы к школе, но не превышает 3 млн. рублей.

«Пилотный проект по введению “шведского стола” в 11 школах оправдал себя и показал хорошие результаты, так что мы продолжим его реализацию и в дальнейшем. Мы сможем вводить такой способ питания примерно в 10 школах в год, нужно только подготовить смету. ЕЦМЗ тоже готов начать поставки и ждет только нашего распоряжения», — подчеркнул Сергей Белов.

Как в свою очередь отметила директор школы № 118 Надежда Жукова, посещаемость столовой выросла сразу после введения «шведского стола», так как это позволило сильно разнообразить меню. Кроме того, безналичная система оплаты позволяет избежать контакта работников столовой с деньгами, на которых обычно много грязи.

Как сообщалось ранее, список нижегородских школ с системой питания по варианту «шведский стол» предполагается расширить до 14 в 2017—2018 годах.