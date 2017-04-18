Восемь народных депутатов ни разу не зарегистрировались и не голосовали в Раде в апреле
Хуже всего посещали заседания парламента представители депутатской фракции «Воля народа».
Хуже всего посещали заседания парламента представители депутатской фракции «Воля народа».
Восемь народных депутатов ни разу не прошли электронную и письменную регистрацию в Верховной Раде в течение апреля, а также не принимали участие в голосованиях. Об этом сообщает движение «Честно».
В апреле Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, за которые провела 12 заседаний и 449 голосований.
8 депутатов не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали в марте. Среди них:
Петр Сабашук («Блок Петра Порошенко») — запорожский
Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы «Воля народа», «Возрождение» и «Оппозиционного блока», лучше всего — депутаты ВО «Батькивщина», «Радикальной партии» и «Народного фронта».
Напомним, в марте ни одного заседания ВРУ не посетили 8 нардепов, среди них — Семенченко, Богуслаев, Онищенко, Бакулин, Ярош и Сергей Клюев.