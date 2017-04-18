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13:06 (мск), источник: 112.ua

Восемь народных депутатов ни разу не зарегистрировались и не голосовали в Раде в апреле

Хуже всего посещали заседания парламента представители депутатской фракции «Воля народа».

Источник: 112.ua

Восемь народных депутатов ни разу не прошли электронную и письменную регистрацию в Верховной Раде в течение апреля, а также не принимали участие в голосованиях. Об этом сообщает движение «Честно».

В апреле Верховная Рада работала в сессионном зале 8 дней, за которые провела 12 заседаний и 449 голосований.

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8 депутатов не зарегистрировались письменно по неизвестным причинам и ни разу не голосовали в марте. Среди них:

Петр Сабашук («Блок Петра Порошенко») — запорожский бизнесмен-мажоритарщик, заместитель председателя строительного комитета; Семен Семенченко («Самопомощь») — активный участник Блокады оккупированных территорий; Вячеслав Богуслаев («Воля народа») — самый богатый народный депутат в 2016 г. ; Александр Онищенко («Воля народа») — нардеп-беглец, который скрывается в Лондоне от уголовного преследования о хищении имущества «Укргаздобычи»; Евгений Бакулин («Оппозиционный блок») — фигурант антикоррупционных расследований; Андрей Белецкий (внефракционный), который не посетил ни одного заседания за 2016 год; Дмитрий Ярош (внефракционный) — который отсутствовал без уважительных причин на 80% заседаний за всю каденцию; Сергей Клюев (внефракционный), — которого Интерпол объявил в международный розыск.

Среди фракций хуже всех сессионные заседания посещали депутаты группы «Воля народа», «Возрождение» и «Оппозиционного блока», лучше всего — депутаты ВО «Батькивщина», «Радикальной партии» и «Народного фронта».

Напомним, в марте ни одного заседания ВРУ не посетили 8 нардепов, среди них — Семенченко, Богуслаев, Онищенко, Бакулин, Ярош и Сергей Клюев.

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