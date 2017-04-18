Минюст обнародовал фамилии претендентов на должность директора Департамента люстрации

Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года. Первый этап (тестирование) состоится 19 апреля 2017 в 10:00, по адресу: г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 73.