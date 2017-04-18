Минюст обнародовал фамилии претендентов на должность директора Департамента люстрации
Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации.
Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации.
Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в сообщении
Конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года. Первый этап (тестирование) состоится 19 апреля 2017 в 10:00, по адресу: г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 73.
Второй этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) — 20 апреля 2017 в 10:00 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10.
Трейти этап конкурсного отбора (собеседование) пройдет 21 апреля 2017 в 10:00 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10.
Список кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности:
Назар Крупчак —
Анастасия Задорожная — главный специалист отдела правового обеспечения и
Сергей Варич — прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры.
Виктор Рева — главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Петр Маслянчук — адвокат (Совет адвокатов г. Киева), директор ООО «Служба безопасности Шериф».
Лилия
Как сообщалось, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке.
В январе Министерство юстиции не смогло определить победителя конкурса на должность директора Департамента по вопросам люстрации и объявило повторный конкурс.
В начале марта конкурсная комиссия вновь не смогла определить победителя конкурса на эту должность. Сейчас обязанности директора департамента люстрации исполняет Анастасия Задорожная.