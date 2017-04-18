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13:45 (мск), источник: Капитал

Минюст обнародовал фамилии претендентов на должность директора Департамента люстрации

Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации.

Источник: Капитал

Министерство юстиции обнародовало список из шести соискателей на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Конкурсный отбор пройдет с 19 по 21 апреля 2017 года. Первый этап (тестирование) состоится 19 апреля 2017 в 10:00, по адресу: г. Киев, ул. Сечевых стрельцов, 73.

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Второй этап конкурсного отбора (решение ситуационных задач) — 20 апреля 2017 в 10:00 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10.

Трейти этап конкурсного отбора (собеседование) пройдет 21 апреля 2017 в 10:00 по адресу: г. Киев, пер. Рыльский, 10.

Список кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе на занятие вакантной должности:

Назар Крупчак — помощник-консультант народного депутата Украины Валерия Бабенко.

Анастасия Задорожная — главный специалист отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции.

Сергей Варич — прокурор отдела досудебного урегулирования споров управления представительства интересов граждан и государства в суде Генеральной прокуратуры.

Виктор Рева — главный специалист сектора предотвращения коррупции Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Петр Маслянчук — адвокат (Совет адвокатов г. Киева), директор ООО «Служба безопасности Шериф».

Лилия Ермоленко-Князева — доцент кафедры менеджмента, экономики и права Кировоградской летной академии НАУ.

Как сообщалось, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке.

В январе Министерство юстиции не смогло определить победителя конкурса на должность директора Департамента по вопросам люстрации и объявило повторный конкурс.

В начале марта конкурсная комиссия вновь не смогла определить победителя конкурса на эту должность. Сейчас обязанности директора департамента люстрации исполняет Анастасия Задорожная.

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