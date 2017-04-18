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12:55 (мск), источник: СуперОмск

В облправительстве объяснили задержку Виктора Белова в министрах

В региональном правительстве подтвердили, что Виктор Белов действительно пока остается министром промышленности.

Как пояснила «СуперОмску» советник губернатора Юлия Соколенко, министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов пока остается руководителем ведомства.

По словам Соколенко, еще нет четкого понимания по преемнику Белова, но в ближайшее время ситуация разрешится.

Напомним, 64-летний Виктор Белов должен был уйти в отставку с 17 апреля по состоянию здоровья.

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