В облправительстве объяснили задержку Виктора Белова в министрах

Как пояснила «СуперОмску» советник губернатора Юлия Соколенко, министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов пока остается руководителем ведомства.

По словам Соколенко, еще нет четкого понимания по преемнику Белова, но в ближайшее время ситуация разрешится.

Напомним, 64-летний Виктор Белов должен был уйти в отставку с 17 апреля по состоянию здоровья.