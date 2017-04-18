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13:20 (мск), источник: Nakanune.ru

Депутаты ЕГД не знают, что делать с Шарташским карьером: Ликвидировать нельзя — затопит ЖБИ

Депутаты ЕГД на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию обсудили ликвидацию Шарташского гранитного карьера, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

По словам докладчика — председателя земельного комитета администрации Екатеринбурга Геннадия Денисова, в настоящее время на этом гранитном карьере уже должны проводиться работы по рекультивации. Ликвидировать карьер должны были путём затопления за три года, однако, по словам членов комиссии, ликвидировать карьер таким образом сейчас нельзя, потому что произойдёт затопление района ЖБИ.

Как уточнил Денисов, в настоящее время ведется незаконная разработка Шарташского карьера, производится незаконная добыча ископаемых.

В рамках заседания чиновник обратился к депутатам с просьбой разработать законодательную инициативу и внести ее в областной закон, чтобы разработкой проекта рекультивации занимались хозяйствующие субъекты. Эту идею поддержала прокуратура Свердловской области.

По информации, озвученной в рамках заседания, в настоящее время в регионе есть 10 карьеров, где неизвестные лица незаконно ведут разработку ископаемых. Этих людей никто не привлёк к ответственности. Члены комиссии отметили, что возникают «одни и те же вопросы, потому что не происходит должного сотрудничества с надзорными органами».

Председатель комиссии Владимир Крицкий предложил вынести вопрос о контроле по рекультивации всех 10 карьеров на заседание гордумы и обратиться к губернатору Свердловской области. Он также отметил, что в ситуацию почему-то не вмешивается свердловское министерство природных ресурсов: «Мы пытаемся разобраться, что происходит, а они даже прийти не могут».

Депутаты единогласно проголосовали за такое решение.

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