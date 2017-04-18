Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
13:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Не задекларировавшим доходы депутатам могут запретить идти на довыборы

НОВОСИБИРСК, 18 апреля, РИА ФедералПресс. Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов выступил с инициативой внести изменения в федеральный закон с тем, чтобы депутаты представительных органов местного самоуправления, не задекларировавшие свои доходы, не могли участвовать в довыборах.

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Законодательного собрания, рассказал журналистам, что по состоянию на данный момент нет сведений о том, что кто-либо из депутатов отказался раскрыть свои доходы.

В прошлом году так поступили несколько депутатов районных советов, которые после лишения мандатов затем вновь приняли участие в выборах и стали депутатами. Эта коллизия и привела Андрея Панферова к идее о том, что ситуацию нужно урегулировать в правовом плане. Именно поэтому лидер единороссов в заксобрании намерен «поставить преграду этой категории», то есть запретить депутатам представительных органов местного самоуправления, не задекларировавшим доходы, участвовать в довыборах в представительные органы местного самоуправления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Утратил доверие: первый вице-мэр Уфы уволен
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
На рынке загородной недвижимости Ленобласти активизировались мошенники
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь