Не задекларировавшим доходы депутатам могут запретить идти на довыборы

Первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов, председатель комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами Законодательного собрания, рассказал журналистам, что по состоянию на данный момент нет сведений о том, что кто-либо из депутатов отказался раскрыть свои доходы.

В прошлом году так поступили несколько депутатов районных советов, которые после лишения мандатов затем вновь приняли участие в выборах и стали депутатами. Эта коллизия и привела Андрея Панферова к идее о том, что ситуацию нужно урегулировать в правовом плане. Именно поэтому лидер единороссов в заксобрании намерен «поставить преграду этой категории», то есть запретить депутатам представительных органов местного самоуправления, не задекларировавшим доходы, участвовать в довыборах в представительные органы местного самоуправления.