Общественники предложили главе региона упорядочить градостроительную политику

В нем обозначены предложения по нормализации градостроительной политики в краевой столице, подготовленные при участии общественников из «Зеленой коалиции». Как пояснил господин Галицкий на пресс-конференции, решение обозначить эти инициативы связано с приходом нового главы региона.

«Это связано с тем, что появился врио губернатора, ожидаются выборы. Мы видели его вмешательство в градостроительную ситуацию по трем проектам, которые были отозваны из городской думы (проекты снятия ограничений по высоте застройки для трех участков в центре Перми — “Ъ”). Сейчас возникла ситуация, когда и власти, и общество готовы обсуждать эту тему. Грех не воспользоваться», — отметил Денис Галицкий.



Предложения состоят из 15 пунктов. Господин Галицкий напомнил, что завершился первый этап реализации генерального плана Перми, но администрация города не подвела его итоги, а дума не требует этого от администрации. «Нужно понять, выполнен или не выполнен план, провести анализ и определить изменения, которые необходимо внести в следующий этап», — заявил общественник. По его мнению, в генплан также нужно включить блок по социальным объектам: «До сих пор нет увязки планов развития города с развитием социальной инфраструктуры».

Денис Галицкий также обратил внимание на потребность в тщательных расчетах, когда формируются новые крупные территории под жилую застройку, такие как завод «Морион». Еще одна проблема, по его словам, это рекреационные зоны (долины малых рек и склоны), которые прописаны в генплане, но «за семь лет город ничего не сделал в этом направлении».

«Должна быть муниципальная программа. Также не решена проблема рисков, связанных со строительством на склонах оврагов», — добавил господин Галицкий.

Кроме того, он предложил новым региональным властям сосредоточиться не только на градостроительной политике в краевом центре, но и в других территориях. «Вторая проблема — объекты регионального значения, такие как новое здание театра оперы и балета и галереи. Такое впечатление, что их выбирают из окна проезжающей машины. Но есть законная процедура размещения объектов регионального значения, при которой возможно изъятие земельных участков», — отметил общественник.