Глава Башкирии призвал активнее выводить нелегальных перевозчиков из «тени»

Провел его лично Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, оно было посвящено одной из главных проблем на сегодняшний день — безопасности при перевозке пассажиров автобусами и пресечению деятельности нелегальных перевозчиков.

Как заметил Хамитов в начале своего выступления, что по ходу прямой линии с гражданами, прошедшей на прошлой неделе, множество вопросов касалось именно этой темы.

«Местные власти должны усиливать работу со своей стороны. Пока порой не видно позитивных подвижек в этой части», — начал с критики глава.

Хамитов особо отметил, что в этом году правительство республики помогло купить Уфе 100 новых автобусов, работающих на газовом топливе. Республиканские и федеральные деньги в необходимом объеме продолжают вкладываться в развитие дорожного хозяйства. Так, введен в эксплуатацию Затонский мост, возводится Тимашевский переезд, ведется стройка нескольких мостов в городе.

Также первый человек региона затронул тему того, что городу надо искать новые формы общественного транспорта. Такие, как, например, метробусы, электротранспорт, выделенные линии и другое.

«Научимся цивилизованно работать в этой сфере, как в развитых странах мира, — не будет у нас ни пробок, ни социальной напряжённости, а водители будут получать честный и легальный заработок».

Затронул Хамитов и тему дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта — их количество в прошлом году увеличилось на 8,5 процента. Львиная доля подобных аварий (178 из 204) произошла в Уфе, в которых погибли два человека и 262 получили травмы различной степени тяжести.

«Каждый факт участия общественного транспорта в ДТП уже сам по себе является исключительно опасным, недопустимым. А у нас ежегодно совершаются десятки тысяч нарушений и сотни аварий».

Глава Башкирии признал, что большая часть бизнеса пассажирских перевозок находится в «тени». Это приводит к многочисленным нарушениям правил дорожного движения, опасным гонкам на улицах и откровенным угрозам в адрес друг друга.

«Мириться с ситуацией, сложившейся сегодня в сфере пассажирских перевозок, нельзя. Чтобы вывести её из “тени”, обеспечить декриминализацию автоперевозок, навести здесь порядок, необходимо на деле укреплять межведомственное взаимодействие, повышать эффективность и согласованность работы республиканских органов исполнительной власти и территориальных подразделений федеральных структур».

По итогам заседания участниками, в число которых входили члены Правительства РБ, руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, принято решение разработать дополнительный комплекс мероприятий, а также активизировать работу по выявлению нелегальных перевозчиков.

Напомним, что так называемые «войны перевозчиков» уже приводили в этом году к стрельбе из автоматов прямо на улицах и убийству одного из бизнесменов.