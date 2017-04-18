Заместитель сити-менеджера Ростова возглавил Ворошиловский район города

18 апреля решение о новом назначении замглавы городской администрации приняли депутаты гордумы Ростова.

Виктор Бережной сменил на посту главы Ворошиловского района, который уже занимал около пяти лет, Сергея Ковшикова. О причинах его отставки не сообщается.

Виктор Бережной родился в 1957 году в Ростове. В 1979 году окончил Ростовский государственный педагогический институт, в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1995—1999 годах был замом начальника управления образования администрации Ростова. В 1999—2003 годах работал заместителем главы администрации Ленинского района города по социальным вопросам. В 2003—2007 годах занимал должность замминистра образования Ростовской области. В 2007—2010 годах возглавлял администрацию Ленинского района Ростова, в 2010—2015 годах — администрацию Ворошиловского района. Осенью 2015 года был назначен заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам.