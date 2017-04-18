Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
14:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Заместитель сити-менеджера Ростова возглавил Ворошиловский район города

Заместитель сити-менеджера Ростова Виктор Бережной назначен главой Ворошиловского района донской столицы, сообщает ИА «РБК-Юг».

18 апреля решение о новом назначении замглавы городской администрации приняли депутаты гордумы Ростова.

Виктор Бережной сменил на посту главы Ворошиловского района, который уже занимал около пяти лет, Сергея Ковшикова. О причинах его отставки не сообщается.

Виктор Бережной родился в 1957 году в Ростове. В 1979 году окончил Ростовский государственный педагогический институт, в 2013 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В 1995—1999 годах был замом начальника управления образования администрации Ростова. В 1999—2003 годах работал заместителем главы администрации Ленинского района города по социальным вопросам. В 2003—2007 годах занимал должность замминистра образования Ростовской области. В 2007—2010 годах возглавлял администрацию Ленинского района Ростова, в 2010—2015 годах — администрацию Ворошиловского района. Осенью 2015 года был назначен заместителем главы администрации Ростова по социальным вопросам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«А я сижу в шкафу, как в анекдоте». Легко ли быть «мужем на час»
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Садовое кольцо сузят ради удобства пешеходов
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь