Сагадиев о переходе на латиницу: не переживайте

Сагадиев о переходе на латиницу\: не переживайтеПереход на латинский алфавит стал камнем преткновения для сторонников модернизации и ее скептиков. Если вторые приводят понятие «культурной идентичности» как аргумент «за», то первые задаются вопросом «А не отделяется ли Казахстан от русского мира?».

«Я бы не стал комментировать эти вопросы, я не думаю, что эти вопросы связаны», — ответил Ерлан Сагадиев в интервью с журналистами.

Тонким перышком в тетрадь буквы латинские писать казахстанцы должны научиться до 2025 года. Министр образования и науки отметил, что подготовка школ к новому формату и другие необходимые меры начнутся только после консультаций и учета мнений экспертов.

«Я сейчас о сроках не могу говорить. Я думаю, должна быть сделана какая-то апробация, научная экспертиза», — сказал Ерлан Сагадиев.

Другой немаловажный процесс — переход на трехъязычное образование, по словам Сагадиева, также будет проходить по плану.

«Преподавание на английском языке в 10−11 классе у нас в госпрограмме есть. Программа имеет силу закона, поэтому мы свою работу будем продолжать. Переживать по этому поводу не стоит», — ответил Ерлан Сагадиев журналистам.