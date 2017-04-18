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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Мэй назвала дату досрочных выборов в парламент Британии

ЛОНДОН, 18 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Досрочные выборы пройдут в Великобритании 8 июня, будет сформирован новый кабинет министров, заявила во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй.

Источник: AFP 2017

«Я только что провела заседание кабинета министров, мы приняли решение, что новые парламентские выборы в стране пройдут 8 июня… Стране нужно сильное правительство», — заявила Мэй, выступая в резиденции на Даунинг-стрит.

Решение было принято на заседании кабинета министров. Законопроект о досрочных выборах завтра будет вынесен на рассмотрение парламентом. Для его принятия необходима поддержка двух третей депутатов.

По словам Мэй, досрочные выборы необходимы для укрепления единства в правительстве в условиях начавшейся в марте процедуры выхода Великобритании из Европейского Союза. Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.

«Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС», — отметила Мэй, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов улучшила свое положение в рейтинге популярности.

Справка
Британия запустила Brexit. Что будет дальше?Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уведомила власти Евросоюза о формальном запуске процедуры по выходу страны из состава ЕС.
Комментарии
6
ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Тереза Мэй.. - старая , железная, но - ржавая *леди* - скрипит противново! Россия вмешается в парламентские выборы в Мусульманской Британии - как же не вмешаться-то??!! :-)
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Оксана Поддубная
Сегодня полетел к ней в гости глубоконеуважаемый Петр Алексеевич. Запланирована среди прочих встреча с бизнесменами. Наверное, хочет с банкирами встретиться, проверить свои счета.
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А Б
Похоже, что если так дело пойдёт и дальше, Мэй сможет претендовать на статус очередной "железной леди" страны.
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В Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы
13:57 (мск)© Ньюстюб
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