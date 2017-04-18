Мэй назвала дату досрочных выборов в парламент Британии

«Я только что провела заседание кабинета министров, мы приняли решение, что новые парламентские выборы в стране пройдут 8 июня… Стране нужно сильное правительство», — заявила Мэй, выступая в резиденции на Даунинг-стрит.

Решение было принято на заседании кабинета министров. Законопроект о досрочных выборах завтра будет вынесен на рассмотрение парламентом. Для его принятия необходима поддержка двух третей депутатов.

По словам Мэй, досрочные выборы необходимы для укрепления единства в правительстве в условиях начавшейся в марте процедуры выхода Великобритании из Европейского Союза. Brexit должен завершиться 29 марта 2019 года.

«Отсутствие единства в правительстве не принесет успеха при переговорах с ЕС», — отметила Мэй, подчеркнув, что выход из Евросоюза является неизменной целью для консерваторов.

Решение о проведении выборов Мэй приняла на фоне публикации данных опросов, согласно которым правящая партия консерваторов улучшила свое положение в рейтинге популярности.