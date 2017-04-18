Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
В Киеве выпустили заявление с обвинением РФ из-за «Евровидения»
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
На рынке Ленобласти активизировались мошенники
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
14:03 (мск), источник: Pro Город Самара

Самый богатый депутат Самарской губдумы заработал 183 млн рублей, а бедный — 367 тысяч

Народные избранники отчитались о доходах и имуществе за 2016 год.

Депутаты Самарской губернской думы отчитались о своих доходах за 2016 год. Эта налоговая декларация примечательна тем, что о прибыли отчитывается новый состав регионального заксобрания, избранный жителями губернии осенью прошлого года.

Который год самым обеспеченным депутатом думы становится Владимир Симонов, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению. В 2016 году он заработал 183,2 млн рублей. Астрономическая сумма объясняется тем, что народный избранник продал долю в уставном капитале. Политик имеет в собственности 8 земельных участков общей площадью около 550 тысяч квадратных метров, два жилых дома, дачу и другую недвижимость. В гараже у него числятся лодки, прицепы, снегоходы и два автомобиля — «Ауди» и Уаз.

На втором месте оказался председатель комитета губдумы по строительству Владимир Кошелев. Известный в Поволжье застройщик в 2016 году заработал 102,9 млн рублей. Бизнесмен и парламентарий не владеет автомобилями, но имеет в собственности 36 земельных участков, 14 дачных домиков, 11 нежилых зданий и административное здание.

Тройку обеспеченных депутатов замыкает Андрей Мурзов с годовым доходом в размере 52 млн рублей. Директор ООО «Техкомплект» имеет в собственности 8 земельных участков, квартиры, гаражи, нежилые помещения. В парке депутата «Генедваген» 2014 года выпуска и гидроцикл STX4.

Шоумен и баянист Сергей Войтенко, посещающий практически все крупные общественные мероприятия губернии, стал депутатом лишь в последнем созыве. Артисту удалось заработать за год 7,9 млн рублей. В декларации фигурируют 3 земельных участка и 2 скромные квартиры площадью в 33,5 и 43,5 кв. м.

Наименее зажиточным среди депутатов губдумы оказался коммунист Сергей Егоров, заработавший за год всего 367 тыс. рублей. Он владеет квартирой площадью 12 кв. м и автомобилем ВАЗ-2115. Интересно, что народный избранник из Тольятти имеет трудовую биографию рабочего и долгое время был электромонтером.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Фотограф из Новокуйбышевска заснял по пути домой пожар в поле с сухой травой
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Стало известно, в каких странах покупают жилье депутаты
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь