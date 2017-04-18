Самый богатый депутат Самарской губдумы заработал 183 млн рублей, а бедный — 367 тысяч

Депутаты Самарской губернской думы отчитались о своих доходах за 2016 год. Эта налоговая декларация примечательна тем, что о прибыли отчитывается новый состав регионального заксобрания, избранный жителями губернии осенью прошлого года.

Который год самым обеспеченным депутатом думы становится Владимир Симонов, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению. В 2016 году он заработал 183,2 млн рублей. Астрономическая сумма объясняется тем, что народный избранник продал долю в уставном капитале. Политик имеет в собственности 8 земельных участков общей площадью около 550 тысяч квадратных метров, два жилых дома, дачу и другую недвижимость. В гараже у него числятся лодки, прицепы, снегоходы и два автомобиля — «Ауди» и Уаз.

На втором месте оказался председатель комитета губдумы по строительству Владимир Кошелев. Известный в Поволжье застройщик в 2016 году заработал 102,9 млн рублей. Бизнесмен и парламентарий не владеет автомобилями, но имеет в собственности 36 земельных участков, 14 дачных домиков, 11 нежилых зданий и административное здание.

Тройку обеспеченных депутатов замыкает Андрей Мурзов с годовым доходом в размере 52 млн рублей. Директор ООО «Техкомплект» имеет в собственности 8 земельных участков, квартиры, гаражи, нежилые помещения. В парке депутата «Генедваген» 2014 года выпуска и гидроцикл STX4.

Шоумен и баянист Сергей Войтенко, посещающий практически все крупные общественные мероприятия губернии, стал депутатом лишь в последнем созыве. Артисту удалось заработать за год 7,9 млн рублей. В декларации фигурируют 3 земельных участка и 2 скромные квартиры площадью в 33,5 и 43,5 кв. м.

Наименее зажиточным среди депутатов губдумы оказался коммунист Сергей Егоров, заработавший за год всего 367 тыс. рублей. Он владеет квартирой площадью 12 кв. м и автомобилем ВАЗ-2115. Интересно, что народный избранник из Тольятти имеет трудовую биографию рабочего и долгое время был электромонтером.