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15:10 (мск), источник: Nur.kz

На суде рассказали, как Аблязов «строил» город под Москвой

Он выдал кредитов на 260 млн долларов.

Источник: Nur.kz

В Алматы продолжается процесс по делу экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова. На очередном заседании были рассмотрены материалы о покупке земельных участков в Московской области, где, по сообщениям СМИ, собирались строить город-спутник, передает Zakon.kz.

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В декабре 2006 года методом опросного листа региональным кредитным комитетом Банка при отсутствии соответствующих экспертиз был одобрен заем для компании Rimos Limited. Она получила кредит в размере 136 млн 36 тысяч долларов США.

Как отметил представитель БТА Банка в суде, копия опросного листа была подписана Аблязовым, Жаримбетовым и другими. Целевым назначением заема значился выкуп земель в Московской области в Домодедовском и Подольском районах. Эти же земли впоследствии выступили залоговым обеспечением по кредиту.

При этом в суде было озвучено, что Rimos Limited взяла заем для финансирования фирмы ЗАО «Бизнес элит», которая, как оказалось впоследствии, была «однодневкой» и управлялась подконтрольными Аблязову людьми.

По аналогичной схеме Банком была кредитована компания Winterra Holding на сумму 127 млн 986 тысяч долларов США, которая финансировала подставную фирму «Строй элит».

Между тем ранее в СМИ сообщалось о том, что таким образом Банк выдал займы шести оффшорным фирмам, зарегистрированным на Сейшельских островах: Starwood Contract Limited, Winterra Holding, Netgold Servises Ltd, Rimos Limited, Toros Limited, Highbond Associates Limited — под залог покупаемых в Подмосковье участков.

А в 2009 году эти компании заявили о несостоятельности и передали кредиты в компании, зарегистрированные в Люксембурге. Те, в свою очередь, не выполнили принятые на себя обязательства.

Такую процедуру, например, осуществили и компании Rimos Limited и Winterra Holding. В 2010 году приказом Высокого суда Англии эти компании и компании, которым они передали долг по кредитам, признаны активами Аблязова.

В 2015 году Специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал договоры о переводе долга по кредиту люксембургским компаниям недействительным.

Согласно официальной версии, указанные оффшорные компании брали кредиты на покупку участков в Подмосковье. Земли должны были быть облагорожены проведением всех коммуникаций, далее либо размежеваться для продажи, либо для строительства коттеджного городка.

Некоторые СМИ писали о том, что займы брались для строительства города-спутника. Но целью же всех этих манипуляций по версии следствия был вывод денег из Банка за границу.

Впоследствии по указанию Аблязова участки в Подмосковье по поддельным документам были выведены из-под залога Банка, а затем проданы.

Соответственно, на сегодняшний день залоговое обеспечение отсутствует. Долг Банку по кредитам, выданным оффшорным компаниям, не погашен.

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