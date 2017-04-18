Ройзман отчитается перед депутатами ЕГД по итогам своей деятельности в прошлом году

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, ориентировочно, отчет будет представлен в конце мая. Первыми с ним ознакомятся депутаты, входящие в думскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Заседание комиссии намечено на 17 мая.

В думе также уточнили, что по традиции, документ будет содержать информацию о знаковых показателях социально-экономического развития Екатеринбурга, о деятельности градоначальника по решению городских вопросов, взаимодействию с властями на региональном и федеральном уровне, его работе по укреплению международных связей уральской столицы и итоги еженедельного приема граждан.

В настоящее время работа над отчетом уже началась. Специалисты собирают необходимые статистические данные, сравнивают показатели, достигнутые уральской столицей, с аналогичными данными других городов Урала и России в целом. На основании полученной информации глава Екатеринбурга будет строить анализ основных тенденций развития города и оценит факторы, как способствовавшие, так и препятствовавшие достижению целей, которые городские власти ставили перед собой на 2016 год.