Ройзман отчитается перед депутатами ЕГД по итогам своей деятельности в прошлом году
Глава Екатеринбурга — председатель ЕГД Евгений Ройзман отчитается перед депутатам гордумы по итогам своей деятельности в прошлом году.
Глава Екатеринбурга — председатель ЕГД Евгений Ройзман отчитается перед депутатам гордумы по итогам своей деятельности в прошлом году.
Как сообщили Накануне.RU в
В думе также уточнили, что по традиции, документ будет содержать информацию о знаковых показателях
В настоящее время работа над отчетом уже началась. Специалисты собирают необходимые статистические данные, сравнивают показатели, достигнутые уральской столицей, с аналогичными данными других городов Урала и России в целом. На основании полученной информации глава Екатеринбурга будет строить анализ основных тенденций развития города и оценит факторы, как способствовавшие, так и препятствовавшие достижению целей, которые городские власти ставили перед собой на 2016 год.