Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
СМИ: если Трамп убьет хоть одного русского, Путин сожжет весь мир
Лидер КНДР направил телеграмму президенту Сирии
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Гиперзвуковой российский «Циркон» резко ослабит флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Подлодка РФ сможет уничтожить весь Атлантический флот США – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
15Роботы в Пальмире
14:06 (мск), источник: Nakanune.ru

Ройзман отчитается перед депутатами ЕГД по итогам своей деятельности в прошлом году

Глава Екатеринбурга — председатель ЕГД Евгений Ройзман отчитается перед депутатам гордумы по итогам своей деятельности в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, ориентировочно, отчет будет представлен в конце мая. Первыми с ним ознакомятся депутаты, входящие в думскую комиссию по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. Заседание комиссии намечено на 17 мая.

В думе также уточнили, что по традиции, документ будет содержать информацию о знаковых показателях социально-экономического развития Екатеринбурга, о деятельности градоначальника по решению городских вопросов, взаимодействию с властями на региональном и федеральном уровне, его работе по укреплению международных связей уральской столицы и итоги еженедельного приема граждан.

В настоящее время работа над отчетом уже началась. Специалисты собирают необходимые статистические данные, сравнивают показатели, достигнутые уральской столицей, с аналогичными данными других городов Урала и России в целом. На основании полученной информации глава Екатеринбурга будет строить анализ основных тенденций развития города и оценит факторы, как способствовавшие, так и препятствовавшие достижению целей, которые городские власти ставили перед собой на 2016 год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
У Куйвашева может быть два реальных оппонента на губернаторских выборах
Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент Британии
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
Учитель прокомментировал результаты экспертизы «Матильды»
Законопроект о Светлом пасхальном понедельнике внесен в Госдуму
Последний кандидат на должность мэра Омска взял самоотвод
В Ираке уничтожен один из главарей ИГ по прозвищу Русский
На востоке Турции разбился вертолет с 14 пассажирами на борту
Спорт
«Реал» - «Бавария»: королевские войны, эпизод второй Представляем ответный четвертьфинал Лиги чемпионов
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой» Валерий Тодоровский представил фильм, посвященный миру балета, в Большом театре в присутствии крупнейших российских звезд кино и важных политических деятелей
Недвижимость
Лучшие идеи для оформления совмещенного санузла
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Под Новосибирском рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
В соцсети обсуждают фото Анны Седоковой через неделю после родов Фото Анны в купальнике вызвало бурную реакцию у ее подписчиков в Инстаграме.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь