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14:44 (мск), источник: Informburo.kz

Конституционный Совет отменил шесть нормативных постановлений

Решение совета может быть пересмотрено по инициативе Президента Республики Казахстан.

Источник: Informburo.kz

Состоялось оглашение итогового решения Конституционного совета Республики Казахстан по пересмотру некоторых его нормативных постановлений, сообщается на сайте пресс-службы КС.

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«В связи с принятием Закона РК от 10 марта 2017 года “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан” и указа Президента от 13 марта 2017 года “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан”, Конституционный совет пересмотрел ряд своих нормативных постановлений, шесть из которых отменены в полном объёме и двадцать одно частично», — говорится в официальном сообщении. По информации пресс-службы, отменены те нормативные постановления, которые не согласуются с новой редакцией Основного Закона. «Пересмотр нормативных постановлений не означает утраты юридической силы законов Республики Казахстан, а также других правовых актов, связанных с названными постановлениями Конституционного совета, либо возвращение актам, ранее признанным неконституционными, юридической силы. При необходимости указанные законы и соответствующие правовые акты могут быть приняты, отменены, изменены и дополнены в установленном порядке», — подчеркнули в Конституционном совете.

В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете РК» решение совета может быть пересмотрено по инициативе Президента РК или по собственной инициативе в случае, если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение.

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