Конституционный Совет отменил шесть нормативных постановлений
Решение совета может быть пересмотрено по инициативе Президента Республики Казахстан.
Решение совета может быть пересмотрено по инициативе Президента Республики Казахстан.
Состоялось оглашение итогового решения Конституционного совета Республики Казахстан по пересмотру некоторых его нормативных постановлений, сообщается на сайте
«В связи с принятием Закона РК от 10 марта 2017 года “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан” и указа Президента от 13 марта 2017 года “О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан”, Конституционный совет пересмотрел ряд своих нормативных постановлений, шесть из которых отменены в полном объёме и двадцать одно частично», — говорится в официальном сообщении. По информации
В соответствии с Конституционным законом «О Конституционном Совете РК» решение совета может быть пересмотрено по инициативе Президента РК или по собственной инициативе в случае, если изменилась норма Конституции, на основании которой было принято решение.