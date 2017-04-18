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14:46 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев назвал туркменский народ «самым близким соседом» казахов

Президент РК: Между нами нет никаких нерешенных вопросов.

Источник: Nur.kz

В Астану с официальным визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Во время встречи с ним президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о связи туркмен и казахов, сообщает Sputnik Казахстан.

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«Туркменистан, туркменский народ считаем самым близким соседом, партнером и братским народом для нас.

За все годы независимости, уже 25 лет, между нами всегда было взаимопонимание и не было никаких нерешенных вопросов. Как мы построили отношения, до сих пор это идет, — сказал Назарбаев.

Он отметил, что две страны сотрудничают во внешней политике, поддерживают инициативы друг друга на международном уровне.

«Одним из крупных совместных проектов благодаря дружбе стала железная дорога от Казахстана через Туркменистан и Иран», — добавил Назарбаев.

Президент также проинформировал, что для подписания подготовлены документы, которые сделают визит Бердымухамедова очень важным в отношениях двух стран «в это сложное, очень турбулентное время в мировой экономике и политике».

В свою очередь, Гурбангулы Бердымухамедов выразил Назарбаеву признательность за приглашение посетить Казахстан.

«Для нас это имеет очень большое значение, потому что наши устои, которые были заложены веками дедами и прадедами, — это дружелюбие, добрососедство, взаимоуважение», — сказал президент Туркменистана.

«Наше видение на международной арене или схоже, или совпадает — это вопросы как мира, стабильности и безопасности не только в регионе, но и во всем мире.

У нас много образцовых примеров, когда мы в международных структурах, таких как ООН, ОБСЕ и другие, ведем свою политику открытых дверей, — заключил Бердымухамедов.

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