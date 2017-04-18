В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность
В районную администрацию
В районную администрацию
Чиновники администрации
Теперь Бережной вернётся на своё прежнее место работы, то есть вновь возьмёт на себя бразды правления администрацией Ворошиловского района
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как
Почти за пять месяцев кураторства Виталий Кушнарев обновил команду. Чиновничий аппарат пока не восполнен.
Напомним, уходящие из городской администрации чиновники свои кабинеты покидают в связи с переходом на другое место работы. Например, Сергей Кузнецов (экс-первый заместитель сити-менеджера) теперь возглавляет Общественную палату