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15:47 (мск), источник: ИА REGNUM

В администрации Ростова-на-Дону стала вакантной очередная должность

В районную администрацию города-миллионника вернулся Виктор Бережной, занимавший кабинет заместителя сити-менеджера по социальным вопросам.

Источник: ИА REGNUM

Чиновники администрации Ростова-на-Дону, пришедшие во времена руководства Сергея Горбаня, продолжают покидать свои кабинеты. На этом раз стала вакантной должность заместителя сити-менеджера по социальным вопросам, которую 1,5 года занимал Виктор Бережной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Теперь Бережной вернётся на своё прежнее место работы, то есть вновь возьмёт на себя бразды правления администрацией Ворошиловского района города-миллионника. Соответствующее решение об этом принято сегодня, 18 апреля, на заседании муниципального парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев. До этого он возглавлял министерство транспорта региона. Официально смена сити-менеджера произошла по истечении срока контракта с Сергеем Горбанем, но больше всего на назначение повлияла неудовлетворительная работой предшественника Кушнарева.

Почти за пять месяцев кураторства Виталий Кушнарев обновил команду. Чиновничий аппарат пока не восполнен.

Напомним, уходящие из городской администрации чиновники свои кабинеты покидают в связи с переходом на другое место работы. Например, Сергей Кузнецов (экс-первый заместитель сити-менеджера) теперь возглавляет Общественную палату Ростова-на-Дону, а «дорожные» руководители находятся у руля подрядных организаций, выполняющих ремонт транспортных артерий города-миллионника.

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