Глава МЧС РФ: Спасибо руководству Казаньоргсинтез за плодотворную работу
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Глава МЧС России осмотрел производственные цеха завода «Казаньоргсинтез».
(Казань, 18 апреля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Глава МЧС России осмотрел производственные цеха завода «Казаньоргсинтез».
У руководителя ведомства была возможность ознакомиться с производственными процессами одного из крупнейших нефтехимических производств России.
Делегация во главе с федеральным министром посетила
Владимир Пучков осмотрел помещения и пообщался с бойцами пожарной части. Поинтересовался, все ли их устраиваю условия работы и зарплата. Получив утвердительный ответ, пошутил: «Ну, понятно, наверное, приехало начальство, провело инструктаж».
Глава МЧС России поблагодарил руководство Казаньоргсинтеза за плодотворную работу.