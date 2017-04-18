Глава МЧС РФ: Спасибо руководству Казаньоргсинтез за плодотворную работу

У руководителя ведомства была возможность ознакомиться с производственными процессами одного из крупнейших нефтехимических производств России.

Делегация во главе с федеральным министром посетила пожарно-спасательную часть № 43, которая охраняет Казаньоргсинтез.

Владимир Пучков осмотрел помещения и пообщался с бойцами пожарной части. Поинтересовался, все ли их устраиваю условия работы и зарплата. Получив утвердительный ответ, пошутил: «Ну, понятно, наверное, приехало начальство, провело инструктаж».

Глава МЧС России поблагодарил руководство Казаньоргсинтеза за плодотворную работу.